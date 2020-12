Covid: test di massa nel Teramano, si parte da paese simbolo

(ANSA) - CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO, 10 DIC - Parte da Castiglione Messer Raimondo - paese della Val Fino, nel Teramano, divenuto il tragico simbolo della pandemia in Abruzzo nella fase primaverile dell'emergenza per quantità di casi e di decessi in rapporto al numero di abitanti - lo screening di massa che verrà eseguito sulla popolazione della provincia di Teramo. La campagna, voluta dalla Regione Abruzzo, fa seguito a quella analoga svolta nell'Aquilano, dove sono state sottoposte a test 89.645 persone, 319 delle quali risultate positive.

Il test in questione è il tampone antigenico rapido. A Castiglione lo screening prenderà il via alle ore 10, nella piazzola antistante la sede della Croce Rossa Italiana, in contrada Piane. Il sindaco, Vincenzo D'Ercole, si è occupato della parte organizzativa e della predisposizione dei moduli che i cittadini dovranno presentare quando, su base volontaria, andranno a sottoporsi a test. Le attività andranno avanti domani, fino alle 18, e sabato dalle ore 9 alle 18. (ANSA).