Covid: zona arancione decisione Abruzzo in autonomia

(ANSA) - PESCARA, 06 DIC - Fonti vicine al presidente Marsilio fanno sapere che il Governatore abruzzese non commenterà direttamente la puntualizzazione del Governo sulla data di mercoledì per la riapertura in arancione della regione, anche perchè nel precedente comunicato era stato correttamente riportato come Marsilio avesse sentito il ministro Speranza , ma non che 'abbia avallato la decisione'.

La responsabilità della riapertura è di Marsilio "assunta in totale autonomia". Domani comunque Marsilio farà il punto della situazione. (ANSA).