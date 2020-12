++ Boccia, Abruzzo sarà diffidato se arancione da domani ++

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - "C'è la disponibilità del Governo a riconoscere la fine del periodo di zona rossa nelle tre settimane che sono necessarie e sono obbligatorie, quindi se l'Abruzzo tornasse in zona arancione da mercoledì avrebbe l'intesa del ministero della Salute. Se la regione Abruzzo decide autonomamente di andare in zona arancione da domani mattina sarà diffidata". Lo ha detto il ministro alle Autonomie Regionali Francesco Boccia alla trasmissione televisiva "Non è la D'Urso' (ANSA).