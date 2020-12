Niccolò Filoni premiato dal Coni Abruzzo per il basket

(ANSA) - L'AQUILA, 03 DIC - Soddisfazione per il basket aquilano per l'assegnazione a Niccolò Filoni, cestista del Nuovo Basket Aquilano, del Premio 2020 Tutela del Talento Atletico, speciale riconoscimento che il Coni Abruzzo riserva ai migliori talenti scelti in ogni disciplina sportiva. L'atleta del club del PalaAngeli, quest'anno in prestito in Serie A2 a Ferrara dove gioca da protagonista, è il primo classificato per la categoria Basket, anche in virtù delle ottime prestazioni disputate con la maglia azzurra, con cui ha preso parte, da capitano, agli Europei 2019 Under 18 in Grecia e nel 2018 alle Olimpiadi Giovanili Under 18 di Buenos Aires, vincendo in quell'occasione il bronzo individuale nella Gara delle Schiacciate. Filoni è l'unico atleta di ogni disciplina per la città dell'Aquila nell'elenco dei 16 premiati dal Coni. Il Premio è stato assegnato anche alla società Nuovo Basket Aquilano per l'attività nelle categorie giovanili. "Sono orgoglioso di poter rappresentare la mia città in un'occasione così importante - dice Filoni - Ringrazio il Coni per l'assegnazione del Premio che intendo condividere idealmente con tutti i ragazzi del PalaAngeli.". Soddisfatto il presidente della società Roberto Nardecchia: "Il riconoscimento a Niccolò ci riempie di soddisfazione e lo interpretiamo come riconoscimento all'impegno dei tanti ragazzi e ragazze che hanno speso il loro tempo per divertirsi crescendo insieme". (ANSA).