Bussi:Sindaco,da Edison nessuna bonifica, copre solo rifiuti

PESCARA, 03 DIC - "A Bussi non si sta facendo nessuna bonifica la Edison sta solo mettendo un telo sulla discarica. Ma forse Morassut punta a questo e non alla bonifica . Nella sostanza accoglie il ragionamento di Edison sostanziato nei vari ricorsi presentati al TAR. Edison punta chiaramente a non rimborsare i 50 milioni e a non far passare il principio che chi inquina paga. Morassut ha forse lo stesso obbiettivo?", è la risposta del sindaco di Bussi Salvatore Lagatta alla nota del sottosegretario all'Ambiente Morassut.