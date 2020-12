Bussi: Marsilio, ora subito bonifica sito

(ANSA) - PESCARA, 03 DIC - "Sono molto soddisfatto. Spero che ora il Ministero dell'Ambiente non faccia ricorso al Consiglio di Stato, ma apra subito quel confronto istituzionale e politico che già ci aveva negato in precedenza. Ora si adoperi per un rapporto di collaborazione istituzionale che indichi la strada migliore per arrivare alla bonifica del sito". Così il commento del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, in relazione alla sentenza del Tar che ha respinto l'annullamento dell' appalto per la bonifica del sito di Bussi che il Ministero dell'Ambiente aveva deliberato nei mesi scorsi. (ANSA).