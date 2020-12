Diaconale: Marsilio, ha avuto sempre l'Abruzzo nel cuore

(ANSA) - L'AQUILA, DEC 1 - Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, esprime il cordoglio, a nome personale e dell'intera giunta regionale, per la scomparsa di Arturo Diaconale. "Un giornalista che è partito giovane dalla sua Montorio al Vomano e che ha sempre avuto l'Abruzzo nel cuore.

Prima Commissario Straordinario, poi Presidente del Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga ha lavorato per la sua terra contribuendo a far conoscere nel mondo le bellezze naturali di questo territorio", ha detto il presidente Marsilio.

