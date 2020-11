Covid, laboratorio analisi dona tamponi a Caritas Teramo

(ANSA) - ROSETO DEGLI ABRUZZI, 26 NOV - Il laboratorio di analisi Radiosanit di Roseto degli Abruzzi (Teramo), in accordo con la Curia e grazie al diretto interessamento del vescovo di Teramo, Lorenzo Leuzzi, ha deciso di donare alla Caritas Diocesana di Teramo tamponi da destinare a tutte le persone che vogliano sottoporsi al test per la verifica del contagio da Covid-19, ma a causa di difficoltà economiche non posso sostenere il costo. Sarà quindi il personale della stessa Radiosanit a effettuare i tamponi, nel percorso Covid allestito all'esterno della struttura sanitaria di Roseto, sulle persone indicate dalla Caritas e dalla stessa diocesi. "È nei momenti di maggiore difficoltà che si deve fare più forte il senso di solidarietà tra le persone - si legge in una nota della struttura sanitaria - e devono essere le azioni a dare significato a quell'istinto di partecipazione, che ci spinge a tendere una mano verso gli altri. La donazione vuole essere un segno vero, reale, tangibile e concreto di vicinanza e solidarietà". (ANSA).