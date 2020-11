Covid: Pescara Basket incoraggia ragazzi vivaio

(ANSA) - PESCARA, 24 NOV - Ci sono tanti modi di incoraggiare i giovani e i ragazzi dei vivai delle società sportive abruzzesi a tenere duro in attesa di poter tornare a fare sport.

Originale è stata l'idea dei giocatori della prima squadra del Pescara Basket (serie C Gold nazionale) che hanno voluto mandare un messaggio di incoraggiamento a tutti i ragazzi del settore giovanile e minibasket in questo periodo difficile, durante il quale non ci si può ritrovare tutti insieme in campo. "Ciao ragazzi noi anche a casa non molliamo e continuiamo a lavorare per farci trovare pronti quando sarà il nostro momento, speriamo presto". Queste le parole del capitano del Pescara Basket Andrea Grosso - fratello del Campione del Mondo dell'Italia di calcio Fabio Grosso- che in un video realizzato con gli altri compagni di squadra invita tutti i componenti del settore giovanile a non mollare. (ANSA).