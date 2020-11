Viadotti: Forum H2O, ridiscutere concessione A24 e A25

(ANSA) - PESCARA, 23 NOV - "Ridiscutere la concessione, lunare discutere del nuovo Piano Economico Finanziario da miliardi facendo finta di niente". A chiederlo è il Forum H2O, associazione che inviò a nove procure nel settembre 2018 un esposto sulla gestione delle autostrade A24 e A25 date in concessione a Strada dei Parchi, dopo il sequestro di beni per 26,7 mln di euro da parte della Gdf di Teramo nei confronti di sei indagati, che avevano ricoperto ruoli apicali della stessa società.

"Un dossier - si legge in una nota dell'associazione - che oltre alle immagini impietose conteneva anche un'approfondita analisi dei flussi economici che a nostro avviso presentavano pesanti anomalie. Oggi la nostra azione trova conferme autorevoli da parte della magistratura di diverse procure. In questi anni abbiamo sempre collaborato e siamo stati anche sentiti dalla Guardia di Finanza di Teramo che ha condotto le indagini".

"Le inchieste - si prosegue nella nota - in cui si contestano reati gravissimi, faranno il loro corso. I fatti, con quei piloni in uno stato pietoso in un'infrastruttura il cui utilizzo costa tantissimo ai cittadini, però rimangono e sono inequivocabili e ci pare surreale che tutto ciò non abbia suscitato nel paese, a partire dall'Abruzzo, un dibattito approfondito nella comunità sulla concessione. Cosa altro deve accadere per metterla in discussione? Esistono le contestazioni di ordine amministrativo fino ad arrivare alla revoca e alla decadenza della convenzione. Sono previste e non serve attendere i percorsi giudiziari: cosa sta facendo il ministero dei trasporti e il Ministro De Micheli in questo senso? Invece vediamo che si discute come se nulla fosse del nuovo Piano Economico Finanziario da miliardi. Il neo commissario Gentile cosa dice in proposito?". (ANSA).