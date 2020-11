Vento forte, chiusa funivia del Gran Sasso

(ANSA) - L'AQUILA, 21 NOV - Chiusa a causa delle forti raffiche di vento la Funivia del Gran Sasso, che da località Fonte Cerreto conduce in quota a Campo Imperatore (L'Aquila).

Inoltre, per gli accumuli di neve, è bloccata la Statale 17 bis diramazione C che porta al comprensorio sciistico di Campo Imperatore a oltre 2000 metri. In quota lo spettacolo, tra vento, sole e nuvole, è decisamente suggestivo come testimonia la webcam della stazione meteo "Giardino alpino" dell'associazione 'Aq Caput Frigoris' www.caputfrigoris.it/ a 2.132 metri: la temperatura percepita è - 17 gradi proprio per il forte vento. (ANSA).