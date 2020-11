Covid, virologo 'misure attuali ok se rispettate'

(ANSA) - PESCARA, 13 NOV - "Le misure previste dalla cosiddetta area arancione per l'Abruzzo sono sufficienti, ma è fondamentale siano rispettate dai cittadini. Speriamo che gli ultimi dati indichino un rallentamento della corsa del virus, ma non si può ancora parlare di trend. Il problema di questa patologia è che la stragrande maggioranza di positivi è composta da asintomatici che fanno il gioco del virus e infettano. Per questo sono fondamentali i comportamenti individuali". Lo dice il virologo Paolo Fazii, direttore del laboratorio della Asl di Pescara, a proposito degli ultimi dati abruzzesi. "Se da un punto di vista scientifico la chiusura totale sarebbe la soluzione migliore - sottolinea - ora bisogna trovare il giusto equilibrio tra salute pubblica, tutela dell'economia e tenuta del tessuto sociale. Le regole, se rispettate, possono contribuire a migliorare la situazione. Se tutti ci comportiamo bene, sono fiducioso che potremo passare un Natale sereno".

