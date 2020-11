Covid: tavoli all'esterno locali anche d'inverno a Sulmona

(ANSA) - SULMONA, 31 OTT - Tavoli all'aperto, all'esterno dei locali, fino al prossimo 31 dicembre. Infatti l'amministrazione comunale di Sulmona, con delibera della giunta, ha prorogato l'uso gratuito di suolo pubblico per esercenti di somministrazione bevande e alimenti, come bar, ristoranti, pizzerie, per allestire tavolini e sedie all'esterno dei propri locali.

"Con questa delibera, per tutti coloro già in possesso di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, con scadenza 31 ottobre 2020, non sarà necessario presentare alcuna istanza di proroga in quanto tali concessioni si intendono rinnovate automaticamente alle stesse condizioni fino al 31 dicembre", spiega il sindaco Annamaria Casini, "Nel caso ci fossero variazioni rispetto alla precedente occupazione, gli esercenti saranno tenuti a darne informazione al competente ufficio comunale del 4° Settore. Stesso discorso di esonero dal pagamento della Tosap vale anche per tutti coloro che sono già in possesso di autorizzazione fino al 31 dicembre 2020. Per chi non è in possesso di autorizzazione e intende presentare nuova istanza potrà farlo utilizzando la modulistica predisposta lo scorso maggio".

"Anche se ci si appresta a vivere il periodo invernale, con il conseguente abbassamento delle temperature" conclude il sindaco "in questo drammatico periodo ritengo che tale provvedimento contribuisca a dare fiducia agli esercenti, che stanno vivendo un periodo particolarmente difficile, e potranno così contare, in particolare nelle ore più calde della giornata, degli effetti positivi di queste autorizzazioni per colazioni e pranzi al fine di sostenere la loro attività". (ANSA).