Covid: in Abruzzo 428 nuovi casi e due decessi

(ANSA) - PESCARA, 30 OTT - Sono 428 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 3.303 tamponi: è risultato positivo il 12,96% dei campioni analizzati. Si registrano anche due decessi recenti: il bilancio delle vittime sale a 542. Aumenta rapidamente il numero degli attualmente positivi al virus e, di conseguenza, quello dei pazienti ricoverati in ospedale.

Dei nuovi casi, 183, cioè il 42,7%, sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti. Il paziente più giovane ha un anno e il più anziano ne ha 96. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 70: 30 in provincia dell'Aquila, quattro in provincia di Pescara, nove in provincia di Chieti e 27 in provincia di Teramo.

I decessi recenti riguardano un 71enne di Atri (Teramo) e una 83enne di Scoppito (L'Aquila). Trentanove le vittime solo negli ultimi sette giorni.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati eseguiti complessivamente 283894 test. (ANSA).