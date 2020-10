Sindaco Gran Sasso, siamo vicini a Zona Rossa (2)

(ANSA) - ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA, 28 OTT - Il sindaco di Isola ha le idee chiare sul perchè sia scoppiato questo focolaio nel centro teramano. "Ci sono stati dei sanitari locali coinvolti ma anche alcune cerimonie, come un battesimo. Ma questo non è sufficiente per arrivare a oltre 150 positivi - chiarisce - di fatto è tutto concentrato nelle famiglie: c'è gente che è negativa ma in casa ha positivi che è andata in giro senza rispettare la quarantena, ecco perchè bisogna essere più duri nel rispetto delle regole".

Al momento ci sono solo 3 ospedalizzati, conferma Ianni, ma ciò che lo preoccupa di più è "quel 25% di positivi rispetto ai tamponi.Sono guariti in 20, ma di questo passo arriveremo alle cifre di Castel Messer Raimondo", ossia il comune teramano identificato come la Vò abruzzese e Zona Rossa per settimane tra marzo e aprile. (ANSA).