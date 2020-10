Dpcm:assessore Pescara rimette delega Commercio,fatelo tutti

(ANSA) - PESCARA, 25 OTT - L'assessore comunale pescarese Alfredo Cremonese (FdI) rimette la delega al Commercio per protesta contro l'ultimo Dpcm di Conte e rivolge un "appello a tutti gli assessori d'Italia a compiere lo stesso gesto". Poco prima, al termine di un "summit d'urgenza", il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale d'Abruzzo Guerino Testa, ha sollecitato "tutti gli amministratori di FdI alla remissione delle deleghe di competenza, nelle mani di Conte", perché, dice, "se Conte e i suoi ministri avevano intenzione di procurare un'ecatombe nel nostro Paese, la chiusura alle 18 di molte attività produttive è la mossa più profetica che potevano compiere". "Rimetto con fermezza la mia delega al Commercio consegnandola - afferma Cremonese - Una decisione che, letto l'ultimo Dpcm, ho comunicato al sindaco Carlo Masci, come sempre al mio fianco soprattutto nelle scelte importanti. E rivolgo un appello a tutti gli assessori d'Italia a fare lo stesso, mi rifiuto di pensare che ce ne sia anche solo uno favorevole a far chiudere le attività alle 18". (ANSA).