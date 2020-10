Coronavirus, due giocatori positivi nel Teramo Calcio

(ANSA) - TERAMO, 25 OTT - Il Teramo Calcio ha reso noto, attraverso i suoi canali ufficiali, la positività al tampone Covid-19 per due calciatori della Prima Squadra. In queste ore l'intero gruppo verrà riconvocato per un ulteriore test di controllo. Alla luce di quanto reso noto, la società ha comunicato che l'inizio del match con la Juve Stabia, programmato come da calendario per le 15 allo stadio Bonolis, "slitterà alle ore 18:30 per tutelare la salute dei propri tesserati e, per mettere in opera tutte le procedure idonee nella prevenzione del contagio". L'ufficialità del posticipo è arrivata anche tramite un comunicato della LegaPro. (ANSA).