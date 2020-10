Covid: Cts Abruzzo chiede a Regione didattica a distanza (2)

(ANSA) - PESCARA, 24 OTT - A quanto apprende l'Ansa il Cts abruzzese nel documento ha chiesto per 4 settimane la didattica a distanza per gli alunni della scuola secondaria superiore, che garantirebbe condizioni di 'vantaggio' sul sistema dei trasporti. Viene inoltre consigliata la chiusura domenicale dei centri commerciali, la chiusura ristoranti alle ore 23.00 e per quanto riguarda i bar: asporto fino alle 18.00 , dalle 18.00 alle 23.00 accesso solo seduti ai tavoli. (ANSA).