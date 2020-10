Covid: in Abruzzo 234 nuovi casi e 2 morti

(ANSA) - PESCARA, 23 OTT - Sono 234 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 3.299 tamponi: è risultato positivo il 7,1% dei campioni analizzati. Si registrano anche due decessi recenti, una 85enne e un 79enne della provincia di Teramo: il bilancio delle vittime sale a 503.

Dei nuovi casi - 114 sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti - 98 riguardano la provincia dell'Aquila, 62 quella di Teramo, 47 il Chietino e 35 il Pescarese (il totale è differente per questioni relative al riallineamento dei dati). Il paziente più giovane ha 2 anni ed è di Giulianova (Teramo), il più anziano è una 90enne di Vasto (Chieti). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 46: 12 in provincia dell'Aquila, 4 in provincia di Pescara, 10 in provincia di Chieti e 20 in provincia di Teramo.

Gli attualmente positivi sono 153 in più e salgono a quota 3529: 228 pazienti (+20 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 16 (invariato) in terapia intensiva, mentre gli altri 3.285 (+133) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I guariti sono 3.293 (+79). (ANSA).