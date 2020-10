Aggredito da baby gang:minoranza, misure sicurezza per città

(ANSA) - PESCARA, 19 OTT - Sull'ennesimo episodio di violenza a Lanciano si registra la ferma presa di posizione delle forze politiche di opposizione di centrodestra. Fratelli d' Italia lancia un appello al sindaco Mario Pupillo e parla di "aggressione intollerabile e tragedia sfiorata. Negli ultimi mesi abbiamo vissuto troppi episodi di violenza e aggressività, non possiamo più tollerarlo. Chiediamo un pacchetto di misure per la sicurezza cittadina per restituire tranquillità e legalità".

La capogruppo di Libertà in Azione, Tonia Paolucci, aggiunge che "sul potenziamento della sicurezza si passi ai fatti. In Municipio si continua a far finta di non vedere quello che accade nei dintorni della stazione storica della Sangritana lasciata al degrado più totale, in balìa di tossici e piccoli criminali che bullizzano i loro coetanei". La società regionale di trasporto pubblico Tua/Sangritana ha annunciato il potenziamento della videosorveglianza. Il sindaco Pupillo ha già preannunciato la costituzione di parte civile del comune di Lanciano nell'eventuale processo. (ANSA).