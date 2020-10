Maratona d'Annunziana, controlli antidoping dei Nas

(ANSA) - PESCARA, 18 OTT - Controlli antidoping dei Carabinieri del Nas di Pescara al termine della Maratona d'Annunziana che si è svolta oggi nel capoluogo adriatico. I carabinieri per la tutela della salute specializzati e accreditati Nado, unitamente al Doping Control Officer della Federazione Medico Sportiva Italiana, hanno sottoposto a controllo di routine quattro atleti.

Saranno eseguite ricerche analitiche per anabolizzanti, ormoni della crescita ed eritropoietina, quest'ultima meglio conosciuta con l'acronimo Epo. Le analisi saranno effettuate presso i laboratori del Coni di Roma. In caso di positività, gli atleti rischierebbero provvedimenti, come la squalifica sportiva e il processo penale per frode sportiva. (ANSA).