Ezio Previtali nuovo direttore Laboratori Gran Sasso

(ANSA) - L'AQUILA, 15 OTT - Ezio Previtali, 57 anni, assume da oggi la direzione dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'INFN, al posto di Stefano Ragazzi che ha terminato il suo mandato dopo otto anni. Professore ordinario di Fisica Nucleare e Subnucleare presso il Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, Previtali ha partecipato negli ultimi 30 anni a diversi esperimenti ai Laboratori del Gran Sasso nell'ambito della fisica dei neutrini. "Ho iniziato il mio percorso scientifico ai Laboratori del Gran Sasso da studente di Fisica e sono ora molto orgoglioso di poter contribuire allo sviluppo e alle sfide scientifiche che il laboratorio affronterà. Ritengo i Laboratori del Gran Sasso un'importante realtà e risorsa per il territorio e, più in generale, per l'Italia" dichiara Previtali che negli ultimi quattro anni è stato il coordinatore nazionale del Comitato Trasferimento Tecnologico dell'INFN, contribuendo in modo consistente al trasferimento delle competenze e delle tecnologie proprie dell'INFN a imprese e alla società. (ANSA).