Papa Francesco supporta la History Life Onlus

(ANSA) - SPOLTORE (PESCARA), 07 OTT - Papa Francesco ha deciso di supportare l'associazione abruzzese History Life Onlus attraverso la donazione di uno zucchetto indossato dal pontefice e di una fotografia firmata. Il prezioso plico è giunto presso la sede dell'organizzazione accompagnato da un attestato redatto dal segretario del Papa in cui si certifica la provenienza del copricapo. La donazione è finalizzata al rinnovo dei progetti per il biennio 2020-2021 tra i quali le borse di studio per l'Ic Statale di Spoltore, il sostegno alla comunità "Capanna di Betlemme di Chieti - Papa Giovanni XXIII" e la costituzione di un fondo da devolvere ad Amref Health Africa per contribuire al progetto "Women In School Health (Wish)". La History Life Onlus promuove progetti di beneficenza finalizzati alla tutela e alla promozione di cultura e arte, attraverso l'istituzione di borse di studio in favore di giovani studenti meritevoli ma economicamente svantaggiati, che vengono finanziate attraverso la vendita di beni messi a disposizione da personaggi della politica, dello spettacolo e dello sport. (ANSA).