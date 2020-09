Coronavirus: in Abruzzo 4 nuovi casi, ma pochi tamponi

(ANSA) - PESCARA, 28 SET - Quattro nuovi casi di coronavirus in Abruzzo emersi con i test delle ultime ore, ma sono solo 189 i tamponi analizzati. Tre dei nuovi contagi fanno riferimento alla provincia di Pescara e uno a quella dell'Aquila. Si registra un decesso recente, una 86enne di Pescara: il bilancio delle vittime sale a 479. Gli attualmente positivi sono 857: 54 pazienti (+4 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e quattro in terapia intensiva, mentre gli altri 799 sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 3.048.

Le quattro persone risultate positive nelle ultime ore hanno età compresa tra i 37 e gli 87 anni. I casi abruzzesi sono complessivamente 4.384: 625 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 1.037 in provincia di Chieti, 1.868 in provincia di Pescara, 814 in provincia di Teramo, 35 fuori regione e 5 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. (ANSA).