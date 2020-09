Coronavirus: 17 casi in Abruzzo,770 gli attualmente positivi

(ANSA) - PESCARA, 24 SET - Diciassette nuovi casi di coronavirus accertati in Abruzzo con i test delle ultime ore.

Sei riguardano la provincia dell'Aquila, altrettanti quella di Pescara, quattro il Chietino e uno il Teramano. Non mancano, nel giorno della riapertura delle scuole, pazienti giovanissimi: ci sono, infatti, una dodicenne della provincia dell'Aquila ed una 14enne del Pescarese. Il bilancio delle vittime è fermo a 477, mentre aumenta il numero degli attualmente positivi al virus, che sono 770 (+10).

Del totale delle persone al momento malate, 50 pazienti (-5 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e quattro (invariato) in terapia intensiva, mentre gli altri 716 (+15) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I guariti sono sette in più e arrivano a quota 3.019. Dall'inizio dell'emergenza sono stati eseguiti complessivamente 190.927 test (+1.875 rispetto a ieri).

Il totale dei casi abruzzesi sale a 4.266: 606 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 1.011 in provincia di Chieti, 1.827 in provincia di Pescara, 788 in provincia di Teramo e 33 fuori regione, mentre per uno sono in corso verifiche sulla provenienza. (ANSA).