Comunali: Chieti; Ferrara, sono partito svantaggiato

(ANSA) - CHIETI, 22 SET - ''Chi me l'avrebbe detto 5 anni fa, ma neppure all'inizio di questa competizione - commentato Ferrara che sfiora il 22% -: sono partito svantaggiato si temporalmente parlando, perchè siamo scesi in campo tardivamente, e poi per lo strappo fatto da una buona parte del Pd nei miei confronti. Prima forse mi conoscevano solo i miei pazienti, poi con piacere ho visto coagularsi un tessuto connettivo di centrosinistra che mi ha fatto capire che l'assioma Chieti città di destra non è vero''. Quanto ad eventuali alleanze, Ferrara non si sbottona: ''Deciderà la coalizione e io democraticamente mi atterrò a quello che la coalizione deciderà di fare. Personalmente per motivi etici e deontologici non sono chiuso a nessuno, non sono ostativo, però esistono delle personalità negli altri schieramenti che non sono digeribili da tutti''. (ANSA).