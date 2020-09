Atletica: argento Puca nei 400 metri ostacoli a Grosseto

(ANSA) - L'AQUILA, 20 SET - Medaglia d'argento con primato personale per Leonardo Puca, ai Campionati Italiani Individuali di Atletica su pista Junior e Promesse, a Grosseto, nella specialità sui 400 m ostacoli: l'atleta 20enne di San Demetrio Nei Vestini (L'Aquila), è cresciuto nell'Atletica L'Aquila di Corrado Fischioni, l'allenatore che lo ha avviato agli ostacoli e con cui ha conquistato importanti titoli. Puca, studente del Politecnico di Milano, ha corso con la maglia del Cus Pro Patria Milano, società cui appartiene da quando si è trasferito nella città lombarda, dove è allenato da Aldo Maggi. Nella passata stagione ha conquistato uno strepitoso quarto posto ai Campionati Europei under 20 a Boras in Svezia, lo scorso agosto è salito sul terzo gradino del podio dei 400 ostacoli maschili a Padova ai Campionati Italiani Assoluti 2020, diventando per la società CUS Pro Patria Milano la prima medaglia agli Assoluti vinta da un atleta nato negli anni 2000. (ANSA).