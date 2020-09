Scuola: Istituto Comprensivo 4 Pescara, chiuse iscrizioni

(ANSA) - PESCARA, 15 SET - A nove giorni dal suono della prima campanella, diverse scuole della regione sono ancora dei cantieri aperti con i lavori in corso per adeguare aule e plessi alle norme anti Covid 19: pronto ad aprire i battenti il Comprensivo 4 di via Milano a Pescara che conta mille iscritti e che ha chiuso le iscrizioni a causa delle nuove norme. "Per via del distanziamento e dei banchi da avere ad almeno un metro, arrivati al limite massimo - spiega il Dirigente Scolastico del Comprensivo 4 Daniela Morgione - siamo stati costretti a chiudere le iscrizioni. Stiamo ultimando i lavori per l'allestimento delle aule soprattutto con la cartellonistica dopo aver lavorato l'estate per il rientro in sicurezza.I banchi sono stati posizionati a distanza come previsto dai documenti. I ragazzi entreranno a scaglioni nei sei plessi dell'istituto e in aula durante le lezioni i ragazzi potranno togliere la mascherina perché è rispettato il distanziamento, ma poi la mascherina stessa dovrà essere indossata per le altre attività di movimento e per andare al bagno". (ANSA).