Ferrovie: Margiotta, accordo con Rfi per interporto Avezzano

(ANSA) - AVEZZANO, 11 SET - "Rfi ha appena sottoscritto l'accordo che consente di unire il centro smistamento merci di Avezzano alla ferrovia, rendendolo un vero e proprio interporto, e ora si è in attesa di analoga sottoscrizione da parte della Regione. Saranno nominati a breve, forse già la prossima settimana, i commissari per la realizzazione del collegamento ferroviario veloce con Roma e per l'adeguamento delle autostrade A24 e A25. Sono programmati interventi di miglioramento tecnologico della stazione di Avezzano, attraverso i progetti "smart station" ed "easy station". Lo ha detto il sottosegretario alle Infrastrutture Salvatore Margiotta nel corso dell'incontro organizzato dal Partito Democratico a sostegno della candidatura a sindaco di Mario Babbo (ANSA).