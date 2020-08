Perdonanza, L'Aquila omaggia il Maestro Ennio Morricone

(ANSA) - L'AQUILA, 29 AGO - Si accenderanno di nuovo domani, 30 agosto, i riflettori sul 'Teatro del Perdono' all'Aquila per il concerto "Morricone dirige Morricone" che chiuderà la 726/a Perdonanza celestiniana. Dopo il successo degli eventi dei giorni scorsi, con Antonello Venditti, Loredana Bertè, Enrico Ruggeri, Ron, Fausto Leali, Marco Masini, Giorgio Pasotti, Alberto Urso e Leo Gassman, insieme ai giovani dell'Orchestra del Conservatorio Casella diretti da Leonardo De Amicis, L'Aquila omaggerà l'opera di Ennio Morricone, suo concittadino onorario. Sul palco lo storico organico orchestrale del compositore recentemente scomparso, 'Roma Sinfonietta', e il 'Nuovo Coro Lirico Sinfonico Romano', diretti dal Maestro Andrea Morricone. Si avvia a conclusione la Perdonanza, la prima dopo l'iscrizione alla lista Unesco come Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità, in particolare per aspetti legati alle ritualità come il cammino del 'Fuoco del Morrone', che dal 1980 ha ripreso il tragitto compiuto nel 1294 da Pietro Angeleri, papa Celestino V, dall'Eremo di S.Onofrio all'Aquila. (ANSA).