Napoli in Abruzzo: Marsilio, ora concorrenza a Trentino

(ANSA) - PESCARA, 25 AGO - "L'Abruzzo può divenire il Trentino del calcio del centro sud". Lo afferma il presidente della Regione Marco Marsilio alla vigilia della conferenza stampa di oggi pomeriggio quando i vertici del Napoli calcio e il trainer Gattuso daranno il via alla stagione 2020-2021.

"Lo dico perchè a parte Castel di Sangro mi auguro un effetto emulazione da parte di altre di altre località, con una offerta al calcio di qualità - spiega Marsilio - si tratta semmai di lavorare per l'impiantistica sportiva, così come con molta lungimiranza ha fatto Castel di Sangro".

Rumors vogliono interesse da parte di Ovindoli e c'è rammarico per la mancata realizzazione del contrattto tra Rivisondoli e Benevento calcio per questioni legate al calendario post covid.

I benevenetani sarebbe venuti, così come nonb si è concretizzato nulla con l'Aek Atene che si era dimostrata molto interessata alla località aquilana. Ma il sogno è L'Aquila, che già negli anni 60 ospitava i ritiri della Roma. Qualche idea è già sul campo. (ANSA).