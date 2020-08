Balducci:Forum H2O,da lui professionalità,calore,sensibilità

(ANSA) - PESCARA, 14 AGO - "Abbiamo appreso con grande dolore della scomparsa di Ennio Balducci, che per la Tgr Abruzzo in questi anni ha raccontato con le sue immagini la vita della regione, di donne e uomini, dai momenti più tragici a quelli felici. Tante volte il resto d'Italia ci ha guardato attraverso i suoi occhi. Da Ombrina ai depuratori, dalle autostrade ai fiumi, in ogni momento del suo lavoro riusciva ad aggiungere alla professionalità il calore e la sensibilità. In tante occasioni, seppur nella sua riservatezza, abbiamo percepito il suo coinvolgimento. Ai suoi cari e alla redazione della Tgr va il nostro cordoglio". Sono le parole affidate a una nota dalla segreteria operativa del Forum Abruzzese dei Movimenti per l'Acqua. (ANSA).