Ospite campeggio, muore 64enne durante trasporto in ospedale

(ANSA) - PESCASSEROLI, 13 AGO - Una donna di 64 anni originaria di Napoli è morta mentre era a bordo dell'elisoccorso mentre stava raggiungendo l'ospedale dell'Aquila. La donna si trovava in un campeggio allestito in paese. Dai primi accertamenti sembrerebbe che il decesso è legato a un arresto cardiocircolatorio ma la salma resta a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha disposto la ricognizione cadaverica per fare piena luce sulle cause del decesso. Per i rilievi di rito sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Castel Di Sangro.(ANSA).