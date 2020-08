Autostrade:A24,riapre stasera carreggiata tratto urbano Roma

(ANSA) - PESCARA, 12 AGO - Si concludono oggi con due giorni di anticipo i lavori sul tratto urbano di Roma dell'A24. Già da questa sera, infatti, dalle ore 20 riapre la carreggiata est (verso L'Aquila - Pescara). Domani, invece, nel primo pomeriggio le auto e i mezzi torneranno a circolare anche sulla carreggiata ovest.

Un programma molto serrato quello messo in opera da Sdp. A cominciare dalla programmazione, all'esecuzione dei lavori e le forze in campo. Importante è stata anche la scelta di coinvolgere gli utenti con una comunicazione pensata per ridurre i disagi. In quest'area ricordiamo che transitano mediamente ogni giorno qualcosa come 470 mila mezzi.

Messi insieme tutti questi elementi hanno permesso di riaprire il traffico con 48 ore di anticipo rispetto alle previsioni.

L'intervento iniziato il 28 luglio, ha comportato prima le chiusure graduali e poi a mano a mano ha interessato tutte le corsie. Il lavoro aveva come obiettivo la ripavimentazione di tutto il tratto urbano dell'A24. Nei prossimi giorni si continuerà a lavorare, restano infatti da ultimare dei lavori minori di segnaletica orizzontale sugli svincoli. (ANSA).