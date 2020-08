Mare:Arta,acqua Abruzzo eccellente qualità su tutta la costa

(ANSA) - PESCARA, 05 AGO - I controlli periodici dell'Arta sulla qualità delle acque di balneazione dell'Abruzzo hanno evidenziato un quadro ampiamente positivo. Rispetto al 2019, si osserva per il 2020 una minore percentuale di campioni non conformi su tutta la costa con riferimento ai mesi di maggio, giugno e luglio. Dunque, una minor percentuale rispetto allo scorso anno con il 98% di acque eccellenti.

"Un mare di grande qualità - ha affermato il direttore generale di Arta Abruzzo, Maurizio Dionisio - anche dopo la ripresa dell'attività umana post-lockdown". I punti di prelievo, individuati dalla Regione, sono in tutto 113 su un totale di 126 chilometri di costa monitorati ai quali vanno aggiunti i laghi di Scanno e Barrea. (ANSA).