Consiglio Abruzzo: salta esame modifiche legge urbanistica

(ANSA) - L'AQUILA, 05 AGO - Salta la discussione nella seduta proposta di modifica della legge urbanistica in programma nella seduta odierna del Consiglio regionale, l'ultima prima della pausa estiva, sulla quale è divampata la polemica tra la maggioranza di centrodestra e le opposizioni di centrosinistra.

Secondo quanto si è appreso, ci sarebbe stato un accordo tra le parti sul rinvio a settembre dell'esame del pdl "Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 18/1983 e n. 11/1999 e misure urgenti e temporanee di semplificazione in materia urbanistica". "Faremo ostruzionismo forte per fermare un testo che apre al cemento e delegittima le regole. Serve una legge organica, non una 'sveltina' post pandemica presentata in fretta e furia - avevano detto in una nota il capogruppo del Pd, Silvio Paolucci, e il consigliere regionale Antonio Blasioli.

Si annuncia invece maretta, sempre tra maggioranza ed opposizione di centrosinistra sul pdl sulle disposizioni in materia di assunzioni di personale delle aziende del sevizio sanitario regionale, che mira a stabilizzare in precari nelle Asl, compresi gli interinali e coloro che sono dipendenti di cooperative.

Il centrosinistra contesta variazioni da parte dell'assessore regionale alla Salute Nicoletta Verì. Si stima che siano circa 2mila i lavoratori interessati.

(ANSA).