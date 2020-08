10 mln finanziamenti banche con Garantiamonoi.it

(ANSA) - PESCARA, 03 AGO - Ha superato i dieci milioni di euro in pochi mesi, nonostante il Covid-19, l'ammontare dei finanziamenti concessi dalle banche alle imprese attraverso l'intervento di Garantiamonoi.it, la nuova società specializzata nell'accesso al credito promossa da Confesercenti Abruzzo, presieduta da Daniele Erasmi, e Confindustria Chieti Pescara guidata da Silvano Pagliuca. "In pochi mesi la società è riuscita a costruire una rete commerciale solida, professionale e operativa anche nelle regioni limitrofe - sottolinea il presidente del Cda Giuseppe Gentile - facendo crescere notevolmente il ventaglio di possibilità offerte alle imprese: abbiamo scelto di superare il modello monoprodotto e di adottare la logica multicanale". Con questi numeri incoraggianti si apre una fase con un nuovo organigramma della società, nel cui consiglio di amministrazione entra, per conto di Confindustria Chieti Pescara, Lucio Laureti, docente di economia presso l'università Gabriele d'Annunzio e Lum Jean Monnet e imprenditore nel settore alberghiero. (ANSA).