'Interno8', pronti al ritorno in autunno

(ANSA) - PESCARA, 01 AGO - Tornerà in autunno, dopo il successo delle puntate andate in onda su Rete8 e canali social dal 15 maggio scorso, "Interno8", il programma di intrattenimento e approfondimento ideato e condotto dalla giornalista Paola De Simone che accanto a sé ha voluto il collega Luca Pompei, il musicista Alessandro De Berardinis e l'attrice Tiziana Di Tonno. Tanti gli esponenti del mondo dello spettacolo che si sono raccontati in collegamento con Paola, a partire da Fabio Concato che, nella puntata di esordio, ha presentato 'L'umarell', ballata dedicata agli italiani in lockdown per la pandemia. E poi Paolo Di Sabatino, Sergio Caputo, Roberto Pedicini, Pino Insegno e Federico Perrotta, Fabrizio Bosso e Joe Barbieri, Antonio Giuliani e Giò Di Tonno, Alda D'Eusanio e Piji, Danilo Rea e Simona Molinari, Sergio Cammariere e Gianni De Berardinis, Grazia Di Michele e Duccio Forzano, Uccio De Santis e Tony Bungaro. Ieri per la prima volta tutti i 'condomini' insieme davanti alle telecamere per riproporre i momenti salienti della trasmissione. (ANSA).