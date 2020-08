Incendio L'Aquila, durante la notte garantito presidio area

(ANSA) - L'AQUILA, 01 AGO - Si è concluso il terzo giorno delle operazioni di spegnimento dei vasti incendi boschivi che hanno interessato l'Aquilano nella zona del Monte Omo ad Arischia e in quella di Monte di Pettino a Cansatessa. Impegnati 60 volontari della Protezione Civile, 44 militari del 9° Reggimento Alpini, 58 Vigili del Fuoco oltre alla flotta aerea nazionale del centro Italia composta da 7 Canadair e 4 elicotteri, messa a disposizione dal Centro Operativo Aereo Unificato (Coau) che ha garantito la massima disponibilità possibile a seguito di videoconferenza di questa mattina cui hanno preso parte il responsabile della Protezione Civile Regionale, Silvio Liberatore, la Sala Operativa Unificata Permanente (Soup), il coordinatore della Protezione Civile Nazionale, Luigi D'Angelo, i vertici dei Vigili del Fuoco, i vertici del corpo dei Carabinieri Forestali e i vertici del Coau. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha seguito costantemente il lavoro nel corso della giornata.

Si è lavorato ininterrottamente e in sinergia per garantire la sicurezza delle abitazioni prossime agli incendi. Durante la notte verrà garantito il presidio dell'intera area interessata coordinato dalla Sala Operativa. (ANSA).