Incendi all'Aquila, si segue la pista dolosa

(ANSA) - L'AQUILA, 31 LUG - Il vasto incendio che sta interessando all'Aquila il quartiere di Pettino e la frazione di Cansatessa non sarebbe collegato a quello divampato ieri, e non ancora domato, sul colle che sovrasta la frazione di Arischia, distante dal capoluogo circa 10 km di strada, ma appena un chilometro in linea d'aria. Questo elemento, insieme all'orario di inizio delle fiamme, lo stesso di ieri, è al vaglio degli investigatori - Vigili del fuoco, Carabinieri forestali e Polizia - che stanno verificando la pista dolosa anche di questo secondo rogo. Ad Arischia, infatti, sono stati trovati dai Cc forestali alcuni inneschi. Secondo le forze dell'ordine, quindi, ci sarebbe la regia di un piromane: la natura e le modalità del rogo ricordano quelle dell'incendio che nell'estate 2017 distrusse oltre mille ettari di bosco sul monte Morrone, altro elemento al vaglio degli investigatori.

I centri abitati di Pettino e di Cansatessa distano solo circa 150 metri dal fronte del fuoco; con grande spiegamento di forze si sta lavorando per circoscrivere le fiamme, chiaramente visibili da diversi punti della città.

L'incendio di Arischia, intanto, continua a impegnare altre forze. Ha già distrutto circa 100 ettari di bosco di Pino nero: resina, aghi di pino e pigne nel sottobosco, per di più in zone impervie, hanno fatto da acceleratore delle fiamme. (ANSA).