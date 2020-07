Abbattimento manufatto:Rapposelli (FdI),chiesto da cittadini

(ANSA) - PESCARA, 25 LUG - "Il manufatto in muratura usato per il bivacco di clochard e senzatetto in piazza Martiri Pennesi poteva essere smantellato e l'amministrazione Masci lo ha fatto. Stamane il sindaco in persona, dando seguito alla problematica sollevata più volte, con sopralluoghi sul posto, dalla Commissione Attività Produttive, da me presieduta, e al presidio istituito da Fratelli d'Italia, con due colpi di piccone ha fatto sparire una struttura evidentemente inutile, e utilizzata piuttosto anche per nascondere prodotti di provenienza illecita, oltre che come tavolo d'appoggio per le bottiglie di birra consumate da soggetti costantemente in stato di alterazione alcolica". È il commento del Presidente della Commissione Commercio-Attività Produttive Fabrizio Rapposelli, stamane presente al blitz del sindaco Masci che ha demolito il manufatto in muratura, lungamente contestato dai cittadini per essere punto di aggregazione di senzatetto e di traffici presumibilmente illeciti.

"Non solo: sempre come da richiesta della mia Commissione - ha aggiunto - sul posto verrà istituita, da lunedì 27 luglio, la ciclostazione per i 500 monopattini elettrici, una soluzione che rivitalizzerà in modo sano l'area, che tornerà a essere un luogo di passaggio, di frequentazione, di lavoro, con un presidio fisso istituzionale, e scoraggiando, appunto, il bivacco".

