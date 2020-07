Zaky, Comune di Tollo gli conferisce cittadinanza onoraria

(ANSA) - TOLLO (CHIETI), 16 LUG - Il Consiglio comunale di Tollo ha conferito la cittadinanza onoraria a Patrick Zaky, lo studente egiziano dell'università di Bologna arrestato in Egitto il 7 febbraio per il suo lavoro in difesa dei diritti umani. La mozione per il conferimento della cittadinanza onoraria è stata presentata dal sindaco Angelo Radica su proposta della cittadina Cecilia Fusilli in adesione alla campagna "100 città con Patrick" dell'organizzazione non governativa GoFair. Il riconoscimento simbolico mira a "esercitare pressioni sul Governo affinché si adoperi per la liberazione del giovane attivista". "Dopo Bologna - dichiara il sindaco - Tollo è tra i primi Comuni ad aver voluto dimostrare che quello di Patrick non è solo un caso di un cittadino egiziano di cui deve occuparsi la giustizia del suo Paese. La storia di Patrick è una storia anche italiana e quando c'è da schierarsi contro le ingiustizie, non ci sono frontiere che tengano". Il portavoce di Amnesty International Italia Riccardo Noury ha inviato al sindaco un video-messaggio di ringraziamento. (ANSA).