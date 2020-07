Scuola:criticità strutturali,chiude plesso Città Sant'Angelo

(ANSA) - PESCARA, 16 LUG - Chiude, a Città Sant'Angelo, il vecchio plesso di Fonte Umano che ospita la scuola dell'infanzia. Il provvedimento, che riguarda la sola parte vecchia, arriva a seguito del parere negativo nell'ambito degli studi di vulnerabilità per le strutture scolastiche del territorio comunale. Gli studi, voluti fortemente dall'amministrazione comunale e che non erano mai stati commissionati, hanno evidenziato criticità importanti, relative soprattutto a carenze nel rispetto delle norme antisismiche, che hanno costretto il sindaco e l'amministrazione ad optare per la chiusura della struttura.

"Le idee per la ripartenza sono chiare - dice la dirigente scolastica Simona Marinelli - abbiamo pensato di spostare tutte le sessioni del vecchio plesso di Fonte Umano alla 'Giuseppe Verzella' di Madonna Della Pace. Nonostante l'aggiunta degli alunni della scuola dell'infanzia, resterà tutto regolare per le altre classi. Stiamo lavorando in modo da garantire un turno unico, con l'orario d'ingresso fissato per la 8 e con l'uscita programmata alle 16. Faremo in modo che venga assicurato anche il servizio mensa. Lavoriamo costantemente per avere tutto delineato e definitivo per la seconda metà del mese di agosto, in modo da garantire una ripartenza ben strutturata. Questa situazione si protrarrà, ovviamente, fino al termine dei lavori di ammodernamento della scuola, per poi ritornare alla normalità".

"Chiudere - afferma il sindaco, Matteo Perazzetti - è stata la scelta più sensata possibile. Non potevamo mettere a rischio la salute e la sicurezza dei nostri piccoli alunni. Adesso conosciamo le reali problematiche di questa struttura e stiamo già predisponendo un progetto che riqualifichi e ammoderni una scuola di fondamentale importanza per il nostro territorio".

