Scuola: conferenza servizi a Roseto,criticità per riapertura

(ANSA) - ROSETO DEGLI ABRUZZI (TERAMO), 16 LUG - Criticità e modalità di riapertura delle scuole a settembre al centro della conferenza di servizi che si è tenuta stamani a Rosdeto degli Abruzzi. Dal tavolo è emerso che sono numerosi i problemi sia per quanto riguarda l'adeguamento degli spazi scolastici, su cui il Comune è chiamato in causa in prima persona, sia in ordine all'esiguità del personale a cui deve provvedere il Miur. All'incontro hanno partecipato i dirigenti scolastiche di tutte le scuole di Roseto, il settore tecnico della Provincia rappresentato da Dario Melozzi, il delegato dell'ufficio scolastico provinciale Silvana Esposito, il sindaco, Sabatino Di Girolamo, i presidenti dei Consigli d'istituto degli istituti comprensivi e i rappresentanti della ditte coinvolte nella refezione scolastica e nel trasporto.

Relativamente ai compiti a cui è chiamato il Comune, l'assessore all'Istruzione Luciana Di Bartolomeo informa che gli uffici tecnici su indicazione dei responsabili della sicurezza degli istituti comprensivi, stanno predisponendo le schede progettuali dei lavori che si rende necessario eseguire. Si tratta di numerosi interventi su vari plessi, non solo sulle tramezzature, ma anche sull'individuazione di nuovi ulteriori spazi da mettere a disposizione per le sopravvenute esigenze di distanziamento e sicurezza. Il Comune potrà contare e metterà a disposizione i 110mila euro intercettati con il finanziamento Pon a questo scopo. Di difficile soluzione, fa sapere il Comune, resta la problematica relativa all'incremento del personale da distribuire nel territorio provinciale. (ANSA).