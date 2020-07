Izsam Teramo, bilancio in utile di 2,8 milioni

(ANSA) - TERAMO, 14 LUG - Un bilancio con un utile di esercizio di 2,8 milioni di euro e disponibilità liquide per 8,5 milioni e con un valore della produzione di ben 50 milioni di euro, con un aumento del 24 per cento rispetto al 2018. E' quello con cui lo Zooprofilattico di Teramo ha chiuso il 2019, a conferma degli eccezionali risultati registrati dall'ente.

"Nell'ambito della situazione regionale e nazionale contingente, in questo momento caratterizzato dal Covid - ha commentato il direttore generale Nicola D'Alterio - si tratta di una nota positiva che ci riempie di orgoglio. Anche perché questa somma di 50 milioni di euro, di cui circa la metà arriva dalla vittoria nei bandi nazionali e internazionali, si traduce in investimenti, lavoro sul territorio, assunzioni". D'Alterio, che ha ricordato come l'Izsam a fine 2018 abbia stabilizzato ben 50 ricercatori, ha poi evidenziato come oltre il 60% dei dipendenti dell'ente sia laureato e come le donne rappresentino oltre il 60% del personale". (ANSA).