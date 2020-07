'Colibrì Ensemble' all'Aurum con le più belle colonne sonore

(ANSA) - PESCARA, 12 LUG - Dopo lo stop forzato dei mesi scorsi l'Orchestra da Camera 'Colibrì Ensemble' torna sul palcoscenico a Pescara, domenica 12 e lunedì 13 luglio (ore 21.30) con un concerto dedicato alle più belle colonne sonore: "Il Cinema in musica - I classici del grande schermo", spettacolo all'aperto nel piazzale Michelucci all'interno dell'Aurum, sarà dedicato alla memoria del maestro Ennio Morricone. In Abruzzo il Colibrì è una delle prime orchestre a esibirsi dal vivo dopo l'emergenza sanitaria. "In tanti ci hanno chiesto di ripartire - racconta il maestro Andrea Gallo, musicista e fondatore del Colibrì Ensemble - E' bello aver toccato con mano l'affetto del pubblico. Un'orchestra rappresenta un'istituzione della città e ha il dovere di incoraggiare, emozionare e mettersi al fianco del pubblico, anche in momenti difficili come questo". "Come medico, ammiro il sacrificio di tanti miei colleghi durante l'emergenza - aggiunge la dottoressa Gina Barlafante, presidente dell'orchestra - ma sono consapevole di quanto siano altrettanto importanti l'aiuto e la speranza che la musica è in grado di dare alla società". Il concerto cade a pochi giorni dalla scomparsa del maestro Ennio Morricone, la cui musica era già ampiamente prevista nel programma della serata. "Inizialmente avevamo previsto una sola data -spiega Barlafante - ma le numerose adesioni e la necessità di mantenere il corretto distanziamento sociale ci hanno spinto a programmare una replica". E' inoltre in preparazione il nuovo cartellone per la Stagione 2020-2021, da ottobre 2020 ad aprile 2021 ed è iniziata la campagna abbonamenti con la promozione "Abbonamento al buio", che consente di acquistare gli abbonamenti a un prezzo ridotto, prima che il nuovo cartellone venga rivelato. (ANSA).