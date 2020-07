Piano urbano di mobilità sostenibile, L'Aquila è pronta

(ANSA) - L'AQUILA, 11 LUG - Si è concluso all'Auditorium del Parco a L'Aquila il forum di presentazione delle valutazioni sugli scenari alternativi del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (Pums) del Comune. In tutti gli scenari sono presenti interventi strutturali (strade e parcheggi) e del sistema della rete a servizio della mobilità ciclopedonale (piste polifunzionali, marciapiedi) definita su indicazioni pervenute nel sito del Pums da associazioni di categoria, comitati e singoli cittadini. Presi in considerazione 6 scenari, risultanti dalla combinazione di 3 configurazioni della rete di trasporto pubblico, alternativamente in presenza e assenza della Ztl nel centro storico e del collegamento tra SS 80 e Ss17 nell'area del Vetojo. Tra gli interventi programmati anche attraversamenti pedonali con sistema di luci stroboscopiche e a intensità variabile, per garantire illuminazione crescente su tutta l'area delle strisce. Nei prossimi 10 giorni possibilità di formulare osservazioni. Entro agosto adozione della documentazione e pubblicazione. (ANSA).