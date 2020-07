'Pescara Jazz' al via con Enzo Favata e Roy Paci

(ANSA) - PESCARA, 08 LUG - Parte giovedì 9 luglio la nuova edizione del 'Pescara Jazz', storica offerta musicale dell'Ente manifestazioni pescaresi (Emp). Concerto di inaugurazione al porto turistico, in collaborazione con il 'Marina di Pescara' ed 'Estatica', alle 21.30: sul palco il gruppo di Enzo Favata insieme a Roy Paci special guest. Il progetto si intitola "The Crossing" e, oltre al leader, sassofonista e polistrumentista, schiera Pasquale Mirra, uno dei più acclamati vibrafonisti europei (suonerà per l'occasione anche la marimba midi), Rosa Brunello al basso, Marco Frattini alla batteria ed electronic pads. Il live è una prima nazionale, una produzione originale del festival che dà spazio alla nuova collaborazione di Favata con Roy Paci, due musicisti eclettici e isolani, Paci siciliano, Favata sardo con radici siciliane. "Nel dare il nome a questa nuova avventura - dichiara Favata - ho pensato a un trafficato incrocio sonante dove autostrade elettroniche si intersecano con piste desertiche, ipnotiche, ritmiche e con le assordanti strade metropolitane del jazz". La neonata band si è già esibita con successo in Giappone, al Festival Jazz di Edimburgo, all'European Jazz Conference di Novara e in una tournée in Sud America. E non servono troppe parole per presentare Roy Paci, trombettista, compositore, cantante, leader degli Aretuska.

"È un onore per noi inaugurare il festival con questa produzione - dichiara il presidente dell'Emp Angelo Valori - Si tratta di un concerto che sono certo piacerà al nostro pubblico, soprattutto ora che abbiamo così bisogno di condivisione e la musica gioca un ruolo importantissimo in questo". Il festival per la prima volta presenta un tema, "Breath", respiro, concreta occasione per tornare a vivere all'aria aperta. Quest'anno il Pescara Jazz - otto serate in totale, alcune con doppio concerto - sarà tutto 'Made in Italy. "Abbiamo sfruttato le regole vigenti in tema di Covid19 per dare risalto ai migliori talenti italiani e regionali" spiega Valori. (ANSA).