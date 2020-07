Scuola: monitoraggio fabbisogno arredi, spazi e docenti

(ANSA) - L'AQUILA, 03 LUG - È stato avviato un monitoraggio tra le istituzioni scolastiche abruzzesi sul fabbisogno di arredi, spazi e docenti: a dare l'input all'iniziativa l'Ufficio scolastico regionale nel corso di una riunione online, tra la dirigente Antonella Tozza e i 235 dirigenti abruzzesi, sulle modalità di avvio del prossimo anno scolastico. Nei prossimi giorni sarà fatto un resoconto del monitoraggio per trasmettere i dati che saranno la base per l'avvio delle conferenze dei servizi con gli enti locali. In base a quanto si apprende sarà il Commissario straordinario per la gestione dell'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, a provvedere all'acquisto degli arredi. I Comuni e le Province avranno dei poteri commissariali sull'edilizia scolastica, in merito agli spazi da individuare, organizzare e realizzare in base alla normativa vigente su distanziamento e sicurezza; il Miur penserà invece al reclutamento di organico aggiuntivo. (ANSA).