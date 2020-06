Fondazione ITS Moda selezionata da Miur per progetti 4.0

(ANSA) - PESCARA, 20 GIU - La Fondazione ITS Moda di Pescara è stata selezionata dal Miur per rappresentare i progetti ITS 4.0 all'ITS DAY organizzato il prossimo 3 luglio. "Una grande opportunità per presentare l'idea progettuale che anche quest'anno i nostri ragazzi, coadiuvati dai docenti, hanno ideato - dichiara il presidente Giovanni Di Michele - nonché un grande riconoscimento per il nostro ITS da sempre impegnato nel declinare la moda nell'era del 4.0, instaurando preziose e fruttuose collaborazioni con le aziende del settore." Grande l'entusiasmo anche del direttore dell'ITS Moda, Antonella Sanvitale, dirigente scolastica dell'istituto "Aterno-Manthonè", scuola di riferimento della Fondazione. Il progetto ITS 4.0 propone un nuovo programma formativo-professionale che avvicina scuole e imprese sui temi del 4.0. L'obiettivo è quello di creare un ponte tra scuola e impresa e di fare dei bienni post diploma una palestra di innovazione che consente agli studenti degli ITS e agli imprenditori di scoprire le potenzialità delle tecnologie 4.0. (ANSA).